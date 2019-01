Allarme furti in paese, l'opposizione chiede interventi per la siurezza

Nuovi furti in zona Lago, il gruppo consiliare di opposizione "Bellano Bella" lancia l'allarme e chiede interventi per la sicurezza. L'appello è rivolto in particolare all'Amministrazione.

«Desta allarme in paese la sequenza di furti che ultimamente si sono verificati a danno di residenti e non - si legge in una nota diffusa dal gruppo - Questo rafforza la nostra richiesta, reiterata negli anni, di prevedere a bilancio del Comune, fondi per un sistema di videosorveglianza con lettura targhe che rappresenterebbe comunque un valido deterrente per i ladri e una maggiore sicurezza. Pacatamente facciamo notare che la passata Amministrazione, nelle fasi finali del mandato, aveva previsto un finanziamento iniziale per questo intervento i cui fondi sono stati, dopo le elezioni, dirottati per altre iniziative in attesa di un progetto più ampio. A distanza di oltre due anni - incalzano gli esponenti di "Bellano Bella" - attendiamo ancora che il progetto si realizzi e sollecitiamo la maggioranza in tale direzione, rallegrandoci per lo stanziamento previsto nel bilancio corrente. La sicurezza è e deve continuare a essere una priorità, come siamo sicuri sia, per qualsiasi Amministrazione comunale».