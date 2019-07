Temporali forti in agguato, Valsecchi: «Evitate di usare l'auto e di lasciarla sotto gli alberi»

Il maltempo che dovrebbe abbattersi sul nostro territorio nel weekend, al termine della forte ondata di caldo africano, preoccupa anche le istituzioni. Il Comune di Lecco, infatti, avverte la cittadinanza fornendo consigli utili sui comportamenti da osservare in vista dei forti temporali, e lo fa con l'assessore Corrado Valsecchi.

«Nella giornata di sabato sono previste condizioni atmosferiche critiche in particolare dal tardo pomeriggio con fenomeni temporaleschi, venti forti e possibili grandinate - spiega Valsecchi - Invitiamo i cittadini a evitare di parcheggiare le vetture sotto le piante e chi può di mettere l'auto in rimessa al coperto. Anche sul versante viabilistico consigliamo in caso di precipitazioni violente di non usare le vetture e ovviamente di evitare di mettersi in viaggio con le moto».

Negli occhi di tutti rimangono i danni provocati dai recenti eventi climatici, per esempio la bomba d'acqua del 12 giugno scorso, ma soprattutto dal nubifragio di fine ottobre 2018. «Nonostante la manutenzione del verde e delle piante sia stata promossa in maniera corretta e disciplinata - prosegue Valsecchi - non possiamo prevedere l'intensità e la violenza dei fenomeni temporaleschi pertanto è d'obbligo la cautela e la prudenza senza alimentare ovviamente eccessivi allarmismi, e attenersi ai bollettini con le variazioni che usciranno nelle prossime ore e potrebbero andare a modificare la situazione».