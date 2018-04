Arriva il maltempo: la Protezione Civile lancia l'allerta meteo

E' scattata nel pomeriggio di sabato 28 l'allerta meteo su gran parte del territorio della Regione Lombardia. La Protezione Civile, organismo che fa parte dell'istituzione, ha infatti diramato un bollettino in cui ha reso noto di aver inserito la zona IM-05 (Lario e Prealpi Occidentali) tra quelle attenzionate per il rischio idreologico, i temporali forti e il vento forte. L'allerta sarà in vigore fino alla serata di lunedì 30. Alzato anche il livello di attenzione (codice giallo) per il rischio valanghe sui rilievi facenti parte dei territori comunali di Premana, Pagnona, Colico e Introbio.

Le previsioni della Protezione Civile

Flusso in quota da sudovest, associato al graduale avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica. Per la giornata di oggi, 28/04, tempo in parte stabile; dalla serata e fino al primo mattino di lunedì, 30/04, nuvolosità più estesa con precipitazioni che risulteranno anche a carattere di rovescio e/o temporale, con fenomeni più intensi dal tardo pomeriggio di domenica.

Nella prima parte di domenica 29/04 precipitazioni sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio e a intensificarsi dal tardo pomeriggio‐sera. Mediamente moderate su fascia alpina e prealpina e localmente su alta pianura occidentale, deboli altrove. Anche a carattere di rovescio e temporale. Maggiormente interessata la fascia alpina e prealpina, in particolare la fascia occidentale, con fenomeni localmente più intensi fino al primo mattino e nuovamente in serata.

In pianura venti da deboli a moderati inizialmente dai quadranti orientali, poi dai quadranti meridionali, in serata localmente forti su pavese; in montagna moderati o localmente forti dai quadranti meridionali.