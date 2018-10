Allerta di Protezione civile per vento forte e pericolo di incendi boschivi

Vento forte in arrivo: scatta l'allerta nel nostro territorio. E l'attenzione diventa molto alta sul fronte degli incendi boschivi.

La Protezione civile della Lombardia ha infatti diramato due avvisi di criticità. In particolare, nel nostro territorio di Lario e Prealpi occidentali, è segnalato un livello giallo (criticità ordinaria) per vento forte dalle 18 di ieri, martedì 24 ottobre, sino alla mezzanotte di venerdì 25 ottobre. Lo stesso tipo di allerta è scattato in tutta la Lombardia. L'allerta sul fronte degli incendi boschivi nella zona del Lario è a sua volta giallo (ordinaria).

L'ultima allerta di protezione civile segnalata giunse ancora estate, a fine agosto, per rischio idrogeologico.

Le forti raffiche di vento delle prossime ore porteranno una perturbazione su tutta il Nord Italia: nel weekend anche a Lecco sono attese forti piogge.

Vento forte: i consigli della Protezione civile

Prestare attenzione a scenari di rischio vento forte, con effetti che potrebbero generare pericoli e problemi sulle aree interessate dall'eventuale crollo d'impalcature, cartelloni, alberi (particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc.); sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti; legati alla instabilità dei versanti più acclivi, quando sollecitati dell'effetto leva prodotto dalla presenza di alberi; per la sicurezza dei voli amatoriali e, in generale, dello svolgimento di attività in alta quota e delle attività svolte sugli specchi lacuali.