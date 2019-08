Casargo, la pulizia continua e aumentano gli sfollati: al lavoro anche gli alpini di Lecco

Prosegue alacremente il lavoro in Valsassina, in particolar modo nella tartassata zona di Casargo. Varie squadre di volontari sono in azione, sin dalle primissime ore della mattinata, per ripulire strade e case dall'esondazione di vari ruscelli, che ha causato lo sfollamento di centinaia di persone, ospitate presso la locale scuola alberghiera. Al pari di cittadini, vigili del fuoco e protezione civile di varie sezioni lombarde, al lavoro ci sono anche gli alpini della sezione ANA di Lecco, che hanno informato sull'aggiornato conto degli sfollati («oltre 240») e hanno diffuso altri eloquenti fotografie sulla situazione vissuta in Alta Valsassina.

Il Centro Meteo: «Attese altre precipitazioni localmente intense»

