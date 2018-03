Alt al doping: sequestrate 4 mila confezioni di steroidi anabolizzanti ad Orio al Serio

È successo ieri durante i controlli di rito ai passeggeri in transito presso lo scalo aeroportuale bergamasco. La Guardia di Finanza e funzionari della Dogana, in operazione congiunta, hanno sequestrato oltre 4.000 confezioni di prodotti anabolizzanti e dopanti e intercettato i 14 passeggeri che gli portavano nascoste nelle loro valigie.

Corrieri del doping

Gli steroidi anabolizzanti sono ormoni e sostanze frequentemente utilizzate dagli atleti per migliorare le loro performance sportive. Farmaci che aumentano notevolmente la massa muscolare ma che producono anche gravissimi effetti collaterali grazie a che contengono diversi principi attivi vietati dal WADA (World Anti-Doping Agency) e dal Ministero della Salute per essere altamente dannose per la salute.

5 persone addetti ai lavori (pugili, body builder, personal trainer) e 9 corrieri sono stati incastrati nei controlli aereoportuali mentre trasportavano illecitamente i farmaci vietati. In totale 14 persone dalla Bulgaria, la Polonia, la Spagna, Romania e dall’Inghilterra sono state denunciate dai militari alla Procura di Bergamo e rischiano una pesante multa fino a 50 mila euro, oltre che la reclusione per un massimo di tre anni per il traffico delle sostanze che, se non intercettate, sarebbero finite nei circuiti illegali di vendita sul territorio nazionale.