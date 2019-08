Anche Valmadrera piange don Ernesto Carrera

Anche Valmadrera partecipa al dolore dei nipoti Valter e Alessandro e degli altri familiari per la scomparsa di don Ernesto Carrera. Il sacerdote si è spento ieri, sabato, all'età di 89 anni. Era residente a Meda, comune dove era stato sin dagli inizi degli anni Settanta prima come coadiutore e poi come storico parroco, ma era originario di Valmadrera, in particolare della frazione di Parè, da dove proviene storicamente la sua famiglia.

In precedenza don Carrera era stato sacerdote anche a Gittana di Perledo e a Briosco. A Valmadrera era rimasto particolarmente affezionato, sempre presente alle cerimonie dei preti nativi alla Festa di San Martino o alla patronale di Sant’Antonio Abate, tanto è vero che proprio alla Festa di San Martino del 2013 la parrocchia di Valmadrera aveva festeggiato il suo 60° di sacerdozio con quello di don Amintore Pagani , visto che insieme erano stati ordinati sacerdoti dal cardinal Schuster nel lontano 1953 .

I funerali si svolgeranno a Meda martedì alle ore 15 e la parrocchia di Valmadrera ha organizzato per la circostanza un pullman. Don Ernesto riposerà poi nel cimitero di Valmadrera accanto ad alcuni suoi parenti, come da sua volontà.

«Don Ernesto - ricorda il sindaco Antonio Rusconi - rappresenta uno dei tanti sacerdoti che aveva mantenuto un forte legame con la comunità di Valmadrera. Lo conoscevo personalmente per ragioni familiari e manifestava sempre interesse di conoscere notizie di Valmadrera e soprattutto di Parè. Anche l'Amministrazione e la comunità di Valmadrera si uniscono al dolore dei famigliari per la sua scomparsa».

Gallery