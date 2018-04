Ancora disagi sulla Statale 36: bloccata la strada per la Valchiavenna

Proseguono i disagi alla viabilità per chi, anche domenica, intende raggiungere le località della Valchiavenna.

Anas ha comunicato

che prosegue la chiusura del tratto della strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” compreso tra il km 126,555 e il km 126,700 in località San Giacomo Filippo in provincia di Sondrio. Il protrarsi della chiusura è reso necessario per consentire le operazioni di rimozione di alcuni massi caduti sul manto stradale.

.Il personale Anas e delle Forze dell’ordine è in loco per provvedere nel più breve tempo possibile alla rimozione dei massi e al ripristino della circolazione lungo il tratto in piena sicurezza.

Il traffico è dunque deviato sulla viabilità locale e potrebbe creare code e intensificazione del traffico. Il personale Anas e delle forze dell’ordine è sul posto per le prime valutazioni e per provvedere in tempi brevi alla rimozione dei massi e al ripristino della circolazione lungo il tratto in piena sicurezza.