Svastiche disegnate sulla sede dei partigiani lecchesi, QLL: «Imbecilli avvolti e accuditi da un clima favorevole»

Svastiche sulla sede dell'Anpi di Lecco, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia con sede in via Mentana. Ignoti hanno imbrattato la targa posta all'ingresso del civico 77 e il muro che si affaccia sulla strada e la scuola media "Don G. Ticozzi".

La difesa di Qui Lecco Libera

L'associazione culturale lecchese ha voluto «esprimere la nostra solidarietà all’Anpi di Lecco, la cui sede è stata oggetto di un imbrattamento notturno con svastiche e incisioni sul muro e sulla targa. Ha ragione il suo presidente, l’amico Enrico Avagnina, quando denuncia con preoccupazione le manifestazioni neofasciste in diffusione o il crescere dell’intolleranza, della xenofobia, del razzismo. L’autore della svastica sarà anche un imbecille, ma il clima che lo avvolge e lo accudisce non deve essere sottovalutato».

Prosegue QLL: «Rivolgiamo un appello al fenomeno della bomboletta: riunisca qualche amico e vada in Erna, dove nell'ottobre 1943 avvenne il primo scontro armato in Lombardia tra le prime formazioni partigiane e l'esercito nazifascista. O al parco 7 marzo 1944, in Corso Matteotti a Lecco, che ricorda le deportazioni delle giovani e dei giovani lavoratori che scioperando si battevano per la pace e per il pane. O a Fossoli, dove l'11 luglio 1944 vennero fucilati insieme ad altri 72 antifascisti quattro nostri concittadini».

