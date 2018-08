Sala slot sospetta a Cernusco Lombardone chiusa da un'interdittiva antimafia

Nuova chiusura tramite il mezzo dell'interdittiva antimafia sul territorio lecchese. Questa volta la Prefettura di Lecco ha notificato l'atto riferito alla sala slot "Empire" di via Spluga a Cernusco Lombardone, che non ha riaperto i battenti dopo la chiusura avvenuta qualche settimana fa. L'istituzione giudiziaria di corso Promessi Sposi, a Lecco, ha attenzionato l'esercizio pubblico, che ha sede proprio nel capoluogo, e l'ha segnalato alla locale amministrazione comunale, che ha ricevuto la normale notifica del caso.

Le possibili infiltrazioni sarabbero riconducibili a delle organizzazioni di stampo 'ndranghetista, ma non legate ai clan già noti in città e in altre zone della Lombardia. I gestori hanno presentato il proprio ricordo al Tribunale Amminsitrativo Regionale (TAR), come da prassi. Solo qualche giorno fa, a Lecco era stato chiuso il locale "Kentucky" per con le medesime motivazioni.