Antimedale: frana nella parte sommitale, il Cai sconsiglia la salita

Pericolo sopra la parete dell'Antimedale, via molto frequentata dagli sportivi lecchesi e non. Rilanciando un avviso diffuso da LarioClimb, il Cai Sezione di Lecco "Riccardo Cassin" ha reso note le criticità, derivanti da una frana che ha reso pericoloso il passaggio.

Dalla bacheca di Lario Climb apprendiamo che sulla traccia sommitale dell'Antimedale, che si percorre come via di discesa a piedi, si sia verificata una frana, e siano presenti grossi massi pericolanti ed incombenti sulla zona di Pelle di Daino e degli itinerari sportivi. Inoltre, il passaggio a piedi è diventato estremamente delicato. Al momento non abbiamo notizie più precise. Raccomandiamo la massima attenzione! E, ove possibile, di astenersi dal salire sull'Antimedale sino a quando la situazione non si sarà stabilizzata.

Questo, invece, il messaggio apparso sulla bacheca di LarioClimb:

