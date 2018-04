I familiari cercano Antonio Tavola, scomparso questa mattina

Un appello lanciato via Facebook per aiutare a ritrovare una persona scomparsa. I familiari di Antonio Tavola, 69 anni, chiedono aiuto ai lecchesi per facilitare le ricerche.

«Stamattina intorno alle 7 mio suocero è uscito di casa da Lecco e non abbiamo sue notizie - scrive Nadia Squicciarini - Si chiama Antonio Tavola, ha 69 anni, indossa una tuta da ginnastica grigia, scarpe da tennis bianche. Probabile che si sia diretto verso Bonacina ma non ne siamo sicuri. Abbiamo già fatto denuncia e continuiamo a fare ronde, se qualcuno dovesse vederlo vi prego di contattarmi».

Le ricerche proseguono. Anche la redazione di Lecco Today si fa portavoce dell'appello lanciato dai familiari per cercare di ritrovare il 69enne. Chi avesse sue notizie può contattare le forze dell'ordine o i parenti Nadia Squicciarini o Giovanni Tavola.