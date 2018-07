Anziana e bambina incastrate nell'auto: salvate dai Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in azione, nel pomeriggio, per un doppio intervento di persone rimaste bloccate in auto.

A Lecco, alle 16.30 circa, la chiamata è partita da Via Carlo Mauri, dove una bambina è rimasta chiusa all'interno dell'auto. La madre, spaventata, ha allertato i Vigili del fuoco che sono intervenuti in pochi minuti liberando la piccola, per fortuna illesa ma molto spaventata.

Poco prima, a Paderno d'Adda, un episodio decisamente sfortunato ha coinvolto una 75enne alla guida della propria vettura. La donna, per motivi ancora da chiarire, avrebbe aperto la portiera con il mezzo ancora in movimento, andando a urtare un'altra automobile. Nello scontro, un braccio le è rimasto incastrato nella portiera, senza possibilità di liberarsi.

I Vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spostato l'auto accanto, riuscendo così a estrarre l'anziana senza arrecare ulteriori danni all'arto. I paramedici della Croce rossa di Merate hanno poi accompagnato l'automobilista all'ospedale Mandic, fortunatamente senza conseguenze serie.