Cade dalla scala, gravi traumi per anziano

È stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Manzoni di Lecco dopo una caduta da una scala.

Vittima della disavventura, nella mattinata di domenica, intorno alle 9.30, un anziano di 81 anni in Via Caldone a Lecco caduto, per cause ancora da accertare, da un'altezza considerevole.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce San Nicolò, con un'automedica dell'Aat Lecco. Il personale sanitario ha immobilizzato l'uomo e lo ha trasportato al nosocomio cittadino. La prima diagnosi indica un importante trauma agli arti.