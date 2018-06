Anziano colto da malore si accascia in centro Calolzio

Si è accasciato sul marciapiede mentre stava per attraversare la strada in centro Calolziocorte. Paura per un anziano che intorno alle 17.30 di oggi, mercoledì, è stato colto da un malore ed è svenuto mentre si trovava sul marciapiede di corso Dante, a due passi dalla svolta verso Largo Garibaldi, la strada che conduce in piazza Vittorio Veneto. Immediato l’allarme al 118: sul posto è arrivata un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte in codice rosso insieme all’auto medica.

L’uomo, 77 anni, è stato quindi soccorso, rianimato e trasportato in ospedale. Dopo le prime cure le sue condizioni sono sembrate migliorare con l’anziano che è tornato parzialmente cosciente. Diverse le persone che hanno visto la persona colta da malore. Informato del fatto, il sindaco Marco Ghezzi ha allertato una pattuglia della Polizia locale che ha così raggiunto corso Dante sulla Lecco-Bergamo per regolare il traffico e favorire così le operazioni di soccorso.