Anziano scivola nei boschi a Camaggiore: elitrasportato in ospedale

Anziano scivola in un burrone e rischia la vita: per recuperarlo è necessario l'intervento dell'elicottero.

È accaduto giovedì a metà pomeriggio nei boschi di Camaggiore, località di Vendrogno. Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta da Bellano per soccorrere un uomo di 78 anni.

I pompieri lo hanno raggiunto a piedi e poi caricato su una barella per trasportarlo in una zona sicura. L'elisoccorso, partito da Sondrio, lo ha poi trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.