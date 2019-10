Costa Masnaga: punto da un'ape, ragazzo finisce in ospedale

Disavventura per un 30enne questa mattina a Costa Masnaga. Il ragazzo è stato punto da un insetto e ha manifestato i classici sintomi della reazione allergica.

I soccorsi sono stati allertati in codice giallo. Sul posto, in Via XXV Aprile, è giunta l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio con l'automedica di Aat Como.

Il ragazzo è stato così trattato e caricato per il trasporto in ospedale, a Erba, dove è giunto attorno alle 10.30 sempre in codice giallo. Secondo quanto riferito dai medici dell'Areu, a pungerlo sarebbe stato un'ape.