Si aziona il comando di apertura di emergenza delle porte: treno fermo, ritardi sulla linea

Sarebbe un guasto ad avere causato il malfunzionamento che ha bloccato a lungo un treno questa mattina, lunedì, sulla Milano-Lecco-Carnate.

È accaduto sul treno 10831 di Trenord partito da Lecco alle 7.37 e diretto a Milano Porta Garibaldi, rimasto fermo tra le stazioni di Calolziocorte e Airuno per l'apertura di emergenza delle porte. In un primo momento, come comunicato da Trenord sul proprio sito (riportiamo l'avviso nella foto sotto), si è ipotizzato si trattasse di un gesto volontario causato da ignoti. In un secondo momento, Trenord ha parlato di "improprio azionamento del sistema di apertura delle porte".

Il personale di bordo ha effettuato le opportune operazioni di ripristino, con ovvi ritardi del treno e a cascata sulla linea. L'ipotesi più probabile è che dunque si sia trattato di un guasto meccanico.

Lungo la tratta, durante la mattinata, si sono accumulati ritardi fino a un quarto d'ora sulle singole corse.