L'appello a "Chi l'ha visto": «Aiutateci a ritrovare mia moglie»

L'appello del marito di Cinzia Parpagiolla, la donna di Alzate Brianza scomparsa da casa lo scorso venerdì 22 giugno, è arrivato sino a "Chi l'ha visto?"

Nella puntata di mercoledì 27 giugno Giuseppe Azzelini, 53 anni, ha parlato ai microfoni della celebre trasmissione Rai, ricostruendo la scomparsa della donna in ogni suo frangente.

Cinzia, che lavora in una casa di riposo di Albese con Cassano, è uscita di casa in auto, diretta al Bennet di Anzano del Parco, dove però non è mai arrivata. Secondo alcune testimonianze, sempre quel pomeriggio del 22 giugno, è stata vista in centro a Como. La sua Opel Agila nera è stata invece ritrovata lunedì 25 giugno nei pressi del Lago del Segrino.

Le ricerche delle forze dell'ordine si sono concentrate proprio in queste zone, ma finora senza esito. Il giorno in cui è scomparsa, Cinzia Parpagiolla indossava una maglietta nera a fiori gialli, pantaloni neri, scarpe nere e borsa dello stesso colore.

«Chiunque vedese mia moglie - ha detto alla Rai Giuseppe Azzelini - ci contatti o contatti i Carabinieri, per aiutarla, perchè magari può avere un problema di sbandamento». Il numero da contattare per dare informazioni utili alle ricerche è il 342 8092497.