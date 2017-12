Area ex Leuci: entro la gennaio la nomina di due gruppi di lavoro

In data odierna, mercoledì 20 dicembre 2017, presso la sede della Provincia di Lecco si è tenuto un nuovo incontro dedicato al tema del futuro dell’area ex Leuci, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del tavolo di confronto istituito lo scorso mese di ottobre.

Presenti, nella continuità del percorso intrapreso, Comune e Provincia di Lecco, Cgil, Cisl, Camera di Commercio, Confindustria, Confartigianato, Api e Comitato “Città della Luce”.

Durante l’incontro è stato deciso di passare a una fase più concreta e operativa attraverso l’istituzione di due gruppi di lavoro, i cui membri verranno indicati entro metà gennaio, per poi dare il via ai lavori. In particolare, il primo gruppo, particolarmente rivolto alle associazioni di categoria, si occuperà di rilevare, a partire dai propri associati, possibili interessamenti imprenditoriali e la corrispondenza di questi ultimi nei confronti di ipotesi di sviluppo. Il secondo gruppo si occuperà invece di approfondire possibili fonti di finanziamento.