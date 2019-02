Provincia di Lecco, sono 34 le aree dismesse da bonificare

Sono 34 le aree dismesse in provincia di Lecco, in gran parte ex siti industriali, ben 26, mentre tre hanno destinazione commerciale, tre agricolo/zootecnica, una è assimilabile sotto la voce "Altro". Quella che forse rappresenta l'emblema di questo abbandono, la Città dei Balocchi di Consonno, è invece l'unica destinata a uso turistico.

Molte di queste aree sono abbandonate da anni, con evidenti difficoltà di essere rilevate e soprattutto bonificate, come auspicato da Regione Lombardia che qualche anno fa ha effettuato il censimento (consultabile qui).

Un potenziale danno per la salute

Le aree dismesse non residenziali rappresentano un potenziale danno territoriale, sociale ed economico e possono costituire un pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale e per il contesto ambientale e urbanistico. Il recupero di queste aree è attività di pubblica utilità e di interesse generale.

La Legge di governo del territorio attribuisce alle aree compromesse un ruolo chiave per la rivalorizzazione del territorio lombardo, rivolgendo l'attenzione all'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali e alla conseguente minimizzazione di consumo di suolo libero, attraverso l'individuazione delle parti di città o di territorio urbano caratterizzate da dismissioni in atto, abbandono o degrado urbanistico e/o paesaggistico.

Possibili degradi ambientali, criticità fisico-edilizie, stati di disagio sociale

Per promuovere il recupero delle aree urbane compromesse, Regione Lombardia le ha in primo luogo definite, includendo tra esse le aree degradate o dismesse, a rischio di degrado o dismissione, caratterizzate da effettive o potenziali dismissioni funzionali, compromissioni o degradi ambientali, criticità fisico-edilizie, stati di disagio sociale.

Per quanto riguarda il recupero di aree non residenziali dismesse, Regione Lombardia dà ai Comuni la facoltà di procedere sollecitando direttamente i proprietari a presentare progetti per il recupero e, in caso di mancato riscontro, di intervenire sull'area in oggetto avviando la variante urbanistica finalizzata al recupero dell'area (l.r. n. 4 del 13 marzo 2012 "Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia").

L'elenco completo delle aree dismesse nel Lecchese