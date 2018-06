Il soccorso arriva dal cielo: nel territorio quasi cinquanta piazzole per l'elicottero

La sicurezza arriva dal cielo. Sono ben 47 (fonte Areu) i siti nella nostra provincia - e nelle immediate vicinanze, ma sempre utili a soccorsi nel nostro territorio - in cui l'elicottero può intervenire nei casi di emergenza, come accade quasi quotidianamente.

Nello specifico, 10 sono piazzole o campi sportivi o comunque siti illuminati per l'atterraggio del mezzo aereo; 20 siti in cui l'elicottero può atterrare solo grazie ai visori notturni, speciali occhiali che consentono ai piloti di vedere anche al buio; infine 16 siti in cui non è possibile atterrare (per condizioni del terreno, perchè in pendenza ecc) ma dove si possono effettuare le cosiddette manovre speciali: verricello e hovering.

Il territorio, come sottolineano dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è straordinariamente coperto, in particolare sull'Altolago e in Valsassina dove i luoghi sono meno facilmente accessibili via strada.

Queste le località lecchesi che vantano un sito: Azzoni Ballabio, Bellano, Buzzoni Introbio, Casargo, Piani d'Aratavaggio Moggio, Colico (2), Civate Cornizzolo, Cortenova, Esino Lario, Lecco Bione (2), Mandello, Lecco Piani d'Erna, Merate, Missaglia, Carenno Monte Tesoro, Lecco Alpinisti Monzesi, Morterone, Ombrega Crandola Valsassina, Oliveto Lario Onno, Merate Pagnano, Pagnona, Perledo, Margno Pian delle Betulle, Barzio Piani di Bobbio, Sommafiume Sueglio, Tremenico, Vendrogno, Cremeno, Moggio, Barzio, Pasturo, Introbio, Crandola Valsassina, Crandola Alpe Paglio, Piazzo Le Colonie Casargo, Sanico Vendrogno, Cà Maggiore Vendrogno, Vestreno, Olgiasca Colico, Sueglio, Piantedo, Traona, Mello, Morbegno, Novate Mezzola.