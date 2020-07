Controlli serrati sulle strade del lecchese: 35enne trovato con gli arnesi da scasso, scatta la denuncia

Nella serata di giovedì 9 luglio, il personale della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volanti, con l’ausilio di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. I controlli sono stati effettuati nelle principali vie e piazze cittadine, in particolare sul Lungo Lario Isonzo, in Piazza Affari e in Piazza Cermenati, centralissime zone di Lecco e luoghi di ritrovo della movida; inoltre, sono state controllate le zone di Malgrate e la limistrofa strada provinciale S.P. 583, con mirati posti di controllo.

Trovato con arnesi da scasso in auto: scatta la denuncia

Nel corso dei servizi sono state identificate quarantasei persone e controllati ventotto veicoli. Nel corso della serata i poliziotti hanno proceduto, inoltre, al controllo di un veicolo sospetto con a bordo il solo conducente, risultato privo di qualsiasi documento identificativo. Durante il controllo di Polizia il soggetto si è mostrato fin da subito poco collaborativo e nervoso, destando sospetto con il suo atteggiamento. A bordo dell’autovettura, infatti, gli agenti hanno rinveuto, grazie ai controlli, possibili strumenti di effrazione e scasso, tra i quali un palanchino in ferro, due martelli e alcune chiavi inglesi, materiale del quale il soggetto non è riuscito a fornire ai poliziotti una credibile spiegazione in relazione al possesso. Il soggetto verosimilmente, si stava accingendo a commettere dei furti sul territorio.

Alla luce di quanto sopra il predetto, identificato per G.L., 35enne italiano, con vari precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, è stato quindi accompagnato in Questura e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. «Analoghi controlli saranno effettuati anche nei prossimi giorni», informa la Questura di Lecco.