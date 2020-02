Agenti inquinanti nel Varrone? Il Comune di Dervio interroga Arpa

Materiali inquinanti e pericolosi per la salute pubblica nel Varrone? A Dervio se lo chiedono i cittadini, che qualche giorno fa hanno letto sulla stampa locale un allarme in questo senso, e se lo chiede naturalmente anche l'Amministrazione comunale, che ha avviato le opportune indagini.

Il Comune altolariano infatti si è immediatamente attivato scrivendo una Pec ad Arpa Lombardia e Ats igiene pubblica chiedendo, conferma il primo cittadino Stefano Cassinelli, «immediata verifica della situazione. Come sindaco - prosegue - ho avuto diverse telefonate con il direttore di Arpa dottor Songini, cui va la gratitudine per essersi attivato rapidamente. Gli addetti Arpa hanno già avviato tutte le procedure per il campionamento delle acque e le analisi chimiche che richiedono un certo numero di giorni. Il direttore Songini mi comunicherà gli esiti non appena disponibili e immediatamente informeremo la cittadinanza relativamente a ogni informazione in nostro possesso».