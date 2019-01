Sgominata baby gang che agiva a Como e provincia: 17 arresti

Arrestata un'intera baby gang che agiva a Como e provincia. La polizia di Stato e l'arma dei carabinieri hanno eseguito ben 17 arresti su ordine del Tribunale dei minorenni di Milano nei confronti di altrettanti ragazzi che sono accusato di avere compiuto furti e rapine nel Comasco. Tra le altre accuse con le quali sono stati arrestati ci sono ricettazione, danneggiamento, resistenza a pubblico e oltraggio ufficiale.

La baby gang era formata da ragazzi minorenni a dir poco spregiudicati. La banda ha agito soprattutto nel periodo tra giugno e ottobre 2018 compiendo rapine e furti in abitazione ma anche numerosi episodi di aggressione contro giovani coetanei.

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine i componenti della gang hanno dimostrato più volte l'assenza di freni inibitori nei confronti degli agenti di polizia e dei carabinieri. Infatti, è accaduto diverse volte che alcuni di loro siano stati fermati e condotti in questura o al comando dei carabinieri, ma una volta giunti in questi uffici insultavano gli agenti o cercavano addirittura di aggredirli.