Tragedia a Esino: colto da malore in montagna, muore 80enne

Anziano colto da malore in montagna perde la vita. È accaduto questa mattina a Esino in una zona boschiva, non troppo lontano dal Passo di Agueglio, vittima un uomo di 80 anni.

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente, in un primo momento in codice giallo. La centrale operativa di Areu, visto il luogo particolarmente impervio, ha inviato il personale a bordo dell'elicottero partito da Como oltre all'ambulanza del Soccorso Bellanese.

I sanitari hanno rinvenuto l'uomo in arresto cardiaco e hanno cercato di rianimarlo sul posto, ma purtroppo i tentativi si sono rivelati vani. Il decesso è giunto qualche minuto più tardi, dopo il trasporto all'ospedale Manzoni.