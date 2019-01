Tragedia a Sueglio: colpita da arresto cardiaco in strada, muore anziana

Tragedia a Sueglio, nei pressi della Chiesa di San Martino: una donna di 87 anni è deceduta dopo essere stata colpita da malore per strada, nel cortile di un'abitazione, a una cinquantina di metri dalla propria.

Stando a quanto appreso fino a ora, il personale sanitario intervenuto dopo la chiamata al numero unico per le emergenze 112 avrebbe rinvenuto la paziente già in arresto cardiaco. Le condizioni dell'anziana donna sono sembrate da subito gravissime. Nonostante i tentativi e la manovre rianimatorie, l'87enne è spirata prima del trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza del Soccorso Bellanese e un'autoinfermieristica, mentre da Sondrio si era alzato in volo l'elicottero. Allertati anche i Carabinieri del comando provinciale.