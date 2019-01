Valmadrera, anziana colta da malore in strada: è grave

Malore per strada, grave anziana. È accaduto questa mattina a Valmadrera, in Via Casnedi. Vittima una donna di 87 anni che ha accusato un malore. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso. La centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza dei Volontari di Calolzio e l'automedica dell'Aat Lecco.

I sanitari hanno rinvenuto la donna in arresto cardiocircolatorio e hanno cercato di stabilizzarla per l'immediato trasporto all'ospedale di Lecco in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Nel pomeriggio di mercoledì una tragedia si è consumata a Sueglio, dove una donna di 87 anni è stata colta da arresto cardiaco mentre si trovava in prossimità della propria abitazione.