Fugge dal controllo dei Carabinieri, arrestato 24enne a Colico

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto nella tarda serata di martedì 3 marzo a Colico. I Carabinieri della locale stazione, nel prosieguo dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in occasione del controllo dell'area boschiva in località "Posallo" hanno intercettato un'autovettura Opel Astra che, alla vista della pattuglia, si è sottratta repentinamente al controllo imboccando, a forte velocità, la SS36 in direzione Lecco.

L'uomo al volante della vettura, inseguito dalla pattuglia dei Carabinieri di Colico, ha perso il controllo del veicolo finendo a margine della strada, dove è stato raggiunto e fermato dai militari che lo hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Il soggetto, Y. M., 24enne, cittadino del Marocco, è risultato già noto alle Forze di Polizia e irregolare sul territorio nazionale.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire, in possesso del 24enne, due telefoni cellulari e la somma in contanti di 3.205 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina la convalida dell'arresto in Tribunale a Lecco e il giudizio direttissimo: per il giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere.