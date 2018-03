Estorsione e furto, 48enne finisce in carcere

Dovrà scontare una pena residua di sei anni e tredici giorni di reclusione in carcere il 48enne di Concorezzo arrestato nel pomeriggio di giovedì dai carabinieri della compagnia di Monza.

Per l'uomo le manette sono scattate in seguito all'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Lecco per furto ed estorsione.

Il 48enne, B.G., è stato accompagnato dai militari in carcere.