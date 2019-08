Spacciatore di droga arrestato a Lecco dopo sei mesi di latitanza

È stato arrestato a Lecco dopo oltre sei mesi di latitanza. Nel mirino dei Carabinieri della Compagnia di Sondrio è finito un uomo di nazionalità nigeriana, richiedente asilo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria della Procura della Repubblica di Sondrio durante l'indagine ribattezzata "Area pulita" dei Carabinieri di Morbegno.

L'attività condotta dai Carabinieri si era conclusa a gennaio 2019 quando, a vario titolo, erano stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti 13 nigeriani e 2 italiani. L'uomo, in quella occasione, era riuscito a sfuggire alla cattura ma la latitanza si è conclusa qualche giorno fa: è stato arrestato a Lecco e condotto in carcere a Sondrio a disposizione della locale autorità giudiziaria.