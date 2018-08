«Era vicino ai Coco Trovato»: arrestato 55enne per riciclaggio e turbativa d'asta

Nel pomeriggio di venerdì, la Polizia di Stato della Questura di Lecco ha proceduto all’arresto di S.L., classe 1963 e residente a Lecco, vicino alla famiglia dei Coco Trovato, nota famiglia 'ndranghestista, in quanto nei confronti dello stesso risultava pendente un provvedimento di esecuzione pene concorrenti con ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Corte d’Appello di Milano per i reati di riciclaggio e turbata libertà degli incanti aggravata dal metodo mafioso, commessi a Lecco e in provincia.

Il soggetto è stato pertanto tradotto presso la casa circondariale di Lecco, per scontare la pena di tre anni e due giorni di reclusione, unita al pagamento di una multa di millequattrocentocinquanta euro.