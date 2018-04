Era latitante da un anno: arrestato l'ultimo fuggitivo dell'operazione "Capolinea"

Il giorno 12 aprile il personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato della Questura di Lecco ha arrestato R.K., 33enne marocchino, latitante in quanto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa in data 18 maggio 2017 nell’ambito dell’operazione “Capolinea”, coordinata dal Sostituto Procuratore della Procura di Lecco, la Dott.ssa Silvia Zannini, per i reati detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il soggetto catturato, l'unico ancora a piede libero tra i quattordici colpiti dalla misura cautelare, è stato rintracciato nel comune di Proserpio, nel comasco, al termine di una complessa attività d'indagine sviluppata in breve tempo dal personale della sezione Antidroga della Squadra Mobile; il soggetto, circa un mese fa, per sottrarsi ad un controllo stradale di personale dell’Arma dei Carabinieri aveva causato un incidente con feriti lungo la Strada Provinciale 342.

Nell’ambito dell’operazione Capolinea era emerso che R.K. aveva un ruolo predominante all’interno di un sodalizio criminale, dedito alla vendita al minuto di cocaina in vari comuni della brianza lecchese fra cui Garbagnate Monastero, Molteno e Dolzago.