Indossa i pantaloni e cerca di uscire dal negozio, arrestato 19enne

Tenta furto in negozio di abbigliamento al centro commerciale, arrestato 19enne. L'episodio è accaduto alle ore 17.30 circa di ieri, 17 febbraio. Personale della Polizia di Stato della Squadra Volanti ha infatti arrestato G. E. S. E., di nazionalità egiziana e in posizione irregolare sul territorio nazionale, in quanto resosi autore del reato di tentato furto aggravato in un negozio di abbigliamento sportivo all’interno del centro commerciale "Meridiana" di Lecco.

Il giovane ha fatto attivare l'allarme delle barriere antitaccheggio nel tentativo di uscire dal negozio con un paio di pantaloni sportivi del valore di circa 60 euro, che aveva indossato nel camerino sopra ai propri, dopo averd rotto uno dei due dispositivi ma ignorando però la presenza di un secondo.

Il 19enne è stato accompagnato negli uffici della Questura e sottoposto ai rilievi fotosegnaletici; si è successivamente scoperto che era la medesima persona tratta in arresto sempre dalla Polizia di Stato - Squadra Volanti di Lecco - lo scorso il 5 gennaio per resistenza a Pubblico Ufficiale (aggravata) e per furto con destrezza, avendo sottratto, proprio nella stessa Questura, la somma di 35 euro al soggetto accompagnato con lui nel corso delle procedure di identificazione.

Nella giornata di oggi la convalida dell'arresto con l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in attesa di giudizio previsto per il prossimo 4 marzo.