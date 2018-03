Commise furti e spacciò tra Brianza e Liguria: arrestato a Robbiate

E' stato arrestato nella tarda mattinata odierna, mercoledì 21, M.C, 33enne di Robbiate su cui pendeva un mandato d'arresto per reati contro il patrimonio (furti), la persona e spaccio di stupefacenti. I carabinieri della stazione di Merate hanno ammanettato e tradotto in carcere il giovane uomo, che deve scontare la pena di 4 anni, 7 mesi e 27 giorni come cumulo di pena per i reati cui è stato condannato ripetutamente dalla Procura della Repubblica di Lecco.

I reati sono stati commessi tra le province di Lecco, Bergamo e Savona tra il 2005 e il 2013. L'uomo è stato tradotto presso il carcere di Pescarenico (Lecco) e dovrà comparire di fronte alla competente autorità giudiziaria.