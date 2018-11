Assaltavano camion sulle strade del Nord: in manette banda di criminali

Avrebbero messo a segno furti ai danni di autotrasportatori, razziando i carichi durante le soste notturne lungo le strade e autostrade del Nord.

In manette sono finite sette persone, tutte originarie della provincia di Bari, accusate di far parte della banda che avrebbe agito in particolare tra Verona, Milano, Monza e Bergamo.

Gli investigatori erano da giorni sulle tracce dei sette, colti in flagranza di reato in provincia di Monza dopo il loro ultimo colpo portato a termine in provincia di Bergamo.

Dopo la serie di furti commessi, erano stati predisposti dalla Polizia servizi mirati in orario notturno per intercettare il gruppo criminale.