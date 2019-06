Si abbassa i pantaloni sul treno e mostra i gioielli di famiglia a una donna: denunciato

Agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco in azione nella giornata di lunedì 24 giugno. I poliziotti, impegnati nel servizio di scorta di un convoglio ferroviario, hanno identificato e denunciato un 21enne originario del Gambia per atti osceni in luogo pubblico. Nel corso del pomeriggio, infatti, il giovane si è avvicinato a una donna mentre erano sul treno, dopodichè si è abbassato i pantaloni e ha mostrato i suoi organi genitali alla malcapitata.

Identificato e denunciato dalla polizia

A quel punto la donna si è allontanata dal soggetto e, visti i poliziotti in servizio sul treno, ha riferito lo sconcertante episodio; il giovane straniero è stato identificato e denunciato in stato di libertà per gli atti osceni commessi durante il viaggio.