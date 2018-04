Atti vandalici, soppressi treni in serata tra Lecco e Porta Garibaldi

Ancora atti vandalici sui treni. Non bastasse l'aggressione nella serata di ieri sul convoglio Tirano-Milano, oggi si sono verificati alcuni episodi che hanno portato addirittura alla cancellazione di alcuni treni, con gravissimi disagi per i pendolari.

Il treno 10877 in programma da Lecco alle 19.07 per Milano Porta Garibaldi è stato infatti soppresso, spiega Trenord sul proprio sito, «a causa di un atto vandalico, per il quale si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito». Gli utenti diretti a Milano possono prendere il treno 10879 in partenza da Lecco alle 19.37.

Anche la corsa 10872 da Porta Garibaldi, solitamente in programma alle 19.23, non effettuerà il servizio a causa dell'atto vandalico al treno corrispondente che non arriverà da Lecco.