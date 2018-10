Atto vandalico contro il treno blocca a lungo i pendolari in stazione a Lecco

Lo sciopero dei trasporti è scattato, per quanto riguarda i treni, giovedì sera alle ore 21 e terminerà questa sera, venerdì, alle 21. Ma non è l'unico motivo di disagio per i pendolari. Questa mattina un atto vandalico contro il convoglio 5254 in partenza da Lecco alle 7.18 e diretto a Sondrio ha reso necessario il posticipo della partenza di 23 minuti. Il guasto è stato risolto solo grazie all'intervento del personale di bordo.

Questo spiacevole episodio ha causato ritardi su tutta la linea per quanto riguarda i treni garantiti da Trenord nonostante lo sciopero.

Treni garantiti nelle fasce orarie 6-9 e 18-21

In questo 26 ottobre lo sciopero nazionale dei Settori Pubblico e Privato coinvolge anche il settore del trasporto ferroviario regionale. Trenord informa che viaggiano i treni presenti nella lista dei servizi minimi garantiti (consultabili qui) e che rientrano nelle fasce orarie garantite: dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 18.00 alle 21.

Si invita a prestare attenzione alle informazioni real time sulla App di Trenord e nelle stazioni.

Sospeso per oggi il fermo dei veicoli

A causa dello sciopero generale nazionale del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, è sospeso per la giornata di oggi, venerdì 26 ottobre, il fermo programmato dei veicoli più inquinanti in vigore dal 1° ottobre.

La Regione Lombardia ha comunicato la decisione con una lettera inviata ai sindaci dei Comuni interessati in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni regionali. Il provvedimento strutturale di limitazione alla circolazione riprenderà regolarmente lunedì 29 ottobre.