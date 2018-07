Auto a fuoco dopo un tamponamento lungo la Lecco-Bergamo, disagi alla viabilità a Calolzio

Una Bmw in fiamme dopo un tamponamento lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. Disagi questa mattina poco dopo le 11 in corso Europa, dove un’auto di grossa cilindrata di colore scuro che viaggiava in direzione Lecco ha avuto la peggio dopo lo scontro con un altro veicolo.

Dal cofano hanno iniziato a divampare fiamme e fumo nero. Grazie al pronto intervento di alcuni passanti che hanno domato il principio d’incendio con gli estintori il pericolo è stato contenuto e non ci sono stati feriti. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale di Calolziocorte per i rilievi del caso e per regolare il traffico, che ha comunque subìto rallentamenti per quasi due ore a causa del senso unico alternato resosi necessario per la rimozione del veicolo in sicurezza. Immediato anche l’intervento dei Vigili del Fuoco da Lecco. Il rogo della parte anteriore dell'auto si è verificato a poca distanza dal distributore di benzina e dell'incrocio con via Nullo e via Manzoni, sul lato della carreggiata che costeggia l'edicola Malighetti.

La Bmw, come si vede dalla foto, è stata trasportata via dal carro attrezzi con la parte posteriore distrutta dal fuoco e notevolmente danneggiata. Sembra che il tamponamento si sia verificato mentre un altro veicolo si stava immettendo sulla Lecco-Bergamo. Questa possibilità e altri dettagli dell’incidente per fortuna non grave e senza feriti sono al vaglio della Polizia locale.

Gallery