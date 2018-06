Si scontra con le auto posteggiate sul lungolago e scappa: caccia a un'automobilista

Ha tamponato delle auto posteggiate su Lungo Lario Cadorna e, prima dell'arrivo della polizia locale, si è dato alla fuga, conscio di averla combinata grossa. Non ha ancora un volto il sinistro avvenuto nella serata di mercoledì 20 sul lungolago di Lecco: come detto, l'automobilista colpevole si è dato alla fuga senza lasciare particolari tracce, se non un vistoso danneggiamento sulla fiancata sinistra di un'Alfa Giulietta, sbalzata sul marciapiede dal violento impatto.

Il sinistro è stato rilevato dai vigili lecchesi, che dovranno risalire al pirata della strada con l'ausilio delle telecamere poste nella zona. Nell'incidente è stata coinvolta anche una Fiat, parchieggiata di fronte all'Alfa danneggiata e urtata nella parte posteriore.