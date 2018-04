L'auto prende fuoco, il conducente sfugge alle fiamme

Auto in fiamme lungo la SS36. È accaduto questa mattina, intorno alle 9, all'altezza di Lissone (poco distante dal negozio Decathlon), sulla carreggiata Nord in direzione Lecco.

Per cause ancora da accertare, una Volkswagen Golf ha preso fuoco, con il conducente reattivo ad accostare subito sulla corsia di emergenza e lasciare immediatamente l'abitacolo, mettendosi così in salvo. Secondo alcuni testimoni dell'episodio, che in quel momento transitavano sulla SS36, l'incendio sarebbe stato preceduto da un violento scoppio.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco per domare le fiamme. Nessuno, fortunatamente, sarebbe rimasto ferito.