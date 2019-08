Principio di incendio a un'auto, paura in Via Risorgimento a Mandello

Attimi di panico questa mattina, giovedì, a Mandello a causa di un principio di incendio a un'automobile. L'incendio si è sprigionato da una vettura parcheggiata negli stalli di fronte al condominio Grigna in Via Risorgimento. Le fiamme hanno presto richiamato l'attenzione dei passanti ed è scattata la chiamata al 112.

In pochi minuti polte persone - essendo la via particolarmente battuta, ricca di esercizi commerciali e aziende, nonché vicina al centro del comune lariano - si sono riversate sul luogo dell'incendio. Dal comando di Lecco dei Vigili del fuoco è stato inviato un mezzo, un'autopompa, per estinguere il rogo in breve tempo. Presenti anche gli agenti della Polizia locale di Mandello.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Stando a quanto ipotizzato in un primo momento dai pompieri, a causare le fiamme potrebbe essere stato un corto circuito elettrico nella parte inferiore del cruscotto.

Gallery