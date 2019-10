Auto si ribalta sul ponte Manzoni, 30enne soccorsa d'urgenza

Grave incidente stradale con ribaltamento di un'auto nella notte lungo la Strada Statale 36. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine un'auto condotta da una donna di 30 anni si è ribaltata sul Terzo Ponte (il Manzoni) mentre viaggiava sulla carreggiata nord in direzione Lecco, poco dopo la rampa di Pescate.

L'allarme al 118 è scattato alle ore 5.10. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'auto medica, è stato necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco con un'autopompa serbatoio. I pompieri del Comando provinciale hanno soccorso l'automobilista e dopo le operazioni di messa in sicurezza della donna e dello scenario dell'incidente, la 30enne è stata affidata al personale sanitario. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata quindi trasportata d'urgenza all'ospedale di Lecco. Dopo l'iniziale allerta in codice rosso, l'intervento è stato portato avanti in giallo.

