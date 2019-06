Auto ribaltata lungo la SS36, code e disagi tra Lecco e Abbadia

Auto ribaltata all'altezza dello svincolo per Abbadia e lunghi incolonnamenti lungo la SS 36 in uscita dall'attraversamento di Lecco. L'incidente si è verificato poco dopo le 17 di oggi, martedì, con iniziale allerta in codice rosso al 118. Per fortuna le condizioni dell'automobilista rimasto ferito, un 21enne, non sarebbero gravi e l'intervento è stato successivamente portato avanti in codice verde con arrivo sul posto dell'ambulanza del Soccorso Mandellese.

Allertata anche Polstrada e Vigili del fuoco di Lecco. Notevoli i disagi al traffico in direzione nord lungo la SS36 che ancora una volta si rivela teatro di incidenti, situazioni di pericolo e forti rallentamenti. (Nella foto d'archivio le code, simili a quelle di poco fa, per un altro incidente verificatosi il 17 maggio scorso sempre allo svincolo di Abbadia).