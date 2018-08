Risolti i disservizi idrici a Vendrogno, il problema era dovuto a fori e allacci abusivi

Risolti i disservizi idrici a Vendrogno. Il disagio era dovuto allo spostamento non consentito di alcune valvole di regolamentazione delle tubature dell’acqua e alla presenza di allacci non autorizzati che provocavano consistenti perdite. Per fare luce sull'accaduto e sanzionare i responsabili verranno ora sporte le opportune denunce.

È quanto emerge da una serie di controlli svolti da parte di Lario reti Holding, intervenuta prontamente nel Comune Valsassinese per porre rimedio ad alcune gravi carenze idriche, risolvendo in particolare la mancanza d’acqua nelle località Inesio e Comasira. «Le cause sono state riscontrate durante un’approfondita ricerca svolta a seguito delle numerose segnalazioni arrivate dagli abitanti e dal sindaco Cesare Galli - fa sapere la società lecchese - Le indagini sul campo hanno portato alla luce recenti spostamenti delle valvole di apertura o chiusura di organi di manovra rispetto a quanto lasciato dagli operatori di Lario Reti Holding, già al lavoro sul territorio comunale per la razionalizzazione e la mappatura di una rete di acquedotto estremamente complessa, che conta oltre 26 chilometri di tubazioni, 40 sorgenti e 30 serbatoi al servizio di circa 300 abitanti».

Durante le verifiche e i lavori svolti per risolvere il disservizio sono emerse anche alcune "sgradevoli" sorprese. «Durante le ricerche sono stati inoltre rilevati alcuni allacci ad utenze non autorizzate, in particolare a monte della frazione Comasira, dove si è riscontrata la presenza di un foro aperto sulla tubazione e funzionale a un allaccio provvisorio, nonché di una seconda presa abusiva, al momento non utilizzata - fa inoltre sapere la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Lecco - In località Inesio si è invece riscontrato un allaccio non autorizzato e mal realizzato, causa di una ingente fuoriuscita di acqua, stimabile in un litro al secondo e responsabile dello svuotamento del serbatoio. Ripristinate tali situazioni, il serbatoio di Inesio si è prontamente riempito, ed il servizio è stato regolarmente riattivato in tutto il territorio comunale».

Al termine delle ispezioni e dei lavori di ripristino, Lario Reti Holding ha informato la Prefettura di Lecco in merito agli abusi ed è in contatto con gli organi competenti al fine di sporgere le denunce necessarie. Inoltre, con l’obiettivo di monitorare ulteriormente e costantemente la situazione e scoraggiare ulteriori allacci non autorizzati, Lario Reti Holding ha provveduto all’installazione di misuratori di portata di controllo in punti chiave della rete.