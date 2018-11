Auto sbanda e finisce contro il guard rail all'imbocco della Lecco-Ballabio, paura per una 25enne

Incidente all'ingresso del tunnel della Lecco-Ballabio poco prima delle 14 di oggi, sabato 24 novembre. Una Fiat 500 di colore rosso guidata da una giovane di 25 anni ha sbandato uscendo di strada e finendo contro il guard rail sul lato destro della carreggiata, lungo la direzione di marcia. L'auto proveniva da via Pergola e stava percorrendo la superstrada 36, direzione Lecco-Ballabio. Immediato l'allarme al 118.

Inizialmente si è temuto per le condizioni della donna alla guida, con l'intervento dell'ambulanza della CRI di Lecco in codice rosso. Dopo le prime cure si è capito che per fortuna le condizioni della paziente non erano gravi. La 25enne, comprensibilmente spaventata per l'incidente, è stata trasportata in Pronto Soccorso a Lecco per accertamenti in codice verde.

Sul posto anche le forze dell'ordine, che dovranno ora cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, e i Vigili del Fuoco di Lecco. Non sono mancati disagi alla viabilità.