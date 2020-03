Lombardia, spostamenti consentiti «solo se motivati»: pubblicato il modulo di autocertificazione

Nel corso del fine settimana la Lombardia e altre quattordici province italiane sono diventate "zona rossa" a causa dell'emergenza sanitaria legata all'espansione del virus Covid-19. Al Decreto firmato da Giuseppe Conte, premier italiano, si è aggiunta la direttiva inoltrata dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a tutti i prefetti del Belpaese. La misura più stringente è nota: chi risiede nelle “aree a contenimento rafforzato”, come recita l'articolo 2), comma a), potrà effettuale degli spostamenti «solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus».

E' stato lo stesso Viminale a diffondere, successivamente, il modulo di autocertificazione che va consegnato alle forze di polizia.

Allegati