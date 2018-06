Automedica di Bellano: nuovo tavolo in Ats, ora la palla passa ad Areu

In data odierna si è riunito presso la sede dell’ATS della Brianza il “Tavolo Bellano”, istituito per tenere alta l’attenzione sul soccorso nell’area di Bellano e dell'alta valle. Presenti rappresentanti di ATS, ASST, Areu, il presidente dell’assemblea distrettuale di Bellano Fernando De Giambattista e alcuni amministratori locali.

Durante l’incontro si è affrontata la tematica della tipologia dei mezzi di soccorso sul territorio alla luce della riorganizzazione in atto, che prevede un nuovo utilizzo dei mezzi di soccorso stessi, non più in postazione fissa, ma in modalità dinamica a garanzia della copertura continua del territorio e quindi della sicurezza del cittadino.

Si è ulteriormente approfondita la figura dell’infermiere a bordo del mezzo di soccorso avanzato, professionista con una specifica formazione e in grado di gestire le emergenze territoriali adottando anche le procedure salvavita.

E’ stato condiviso anche il dato che in Regione i mezzi avanzati con infermiere hanno fatto più di 300mila interventi senza alcuna segnalazione di evento avverso. Queste riflessioni, unite ai contributi dei diversi partecipanti, hanno portato alla formulazione di un'ipotesi da parte del “Tavolo Bellano” ad Areu, che si è riservata di rispondere a breve termine. Tale proposta sarà presentata prioritariamente ai sindaci delle aree interessate.