Bellano: l'automedica trasferita a Nuova Olonio. Rusconi: "Inaccettabile"

"Sono davvero basito: ieri (sabato 26, ndr) sono stato sul posto dalle 16.30 alle 1.30 di notte per l’incidente che ha coinvolto il pullman incendiato. Sapete cosa ho potuto toccare con mano? La straordinaria grazia che abbiamo nel poter contare sui soccorsi a portata di mano: straordinari vigili del fuoco e straordinari soccorritori del Soccorso Bellanes, forze dell’ordine come i carabinieri e la polizia stradale subito presenti; e, ovviamente, la possibilità di contare sulll’automedica che in pochi minuti è arrivata sul posto. Quella giunta da Lecco non è servita: possiamo veramente pensare che chi abita sul lago e nelle valli delle aree interne (Valsassina, Val d'Esino, Valvarrone) debba attendere un medico da Nuova Olonio o da Lecco in caso di emergenza? Non tollereremo di perdere un servizio così primario ed essenziale per il nostro territorio!".

E' un fiume piena Antonio Rusconi, sindaco di Bellano, quando parla della decisione di spostare, per i prossimi due mesi, l'automedica del Soccorso Bellanese a Nuova Olonio di Dubino, in Provincia di Sondrio. "Si tratta di una notizia preoccupante e deleteria per tutto il territorio, che rimarrebbe privo di un intervento del Medico in tempi brevi in caso di emergenza - aveva commentato il gruppo di maggioranza "Bellano Guarda Avanti" -. Abbiamo ancora negli occhi il pauroso incendio del pullman di ieri. Non vogliamo che motivazioni temporanee diventino definitive, con decisioni a tavolino prese sulle nostre teste. Ci siamo subito attivati, informando i Consiglieri regionali del territorio Flavio Nogara, Mauro Piazza e Raffaele Straniero, e informando tutti i Sindaci del territorio: faremo tutto ciò che sarà necessario per fare sentire tutto il nostro "no"".